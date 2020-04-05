Добро против коронавируса. Гоша Куценко и Александр Розенбаум
Во время объединяющего радиомарафона говорим о том, почему сейчас волонтером быть модно, насколько ценен вклад каждого человека и почему особенно важно помогать пожилым
Добро против коронавируса. Гоша Куценко и Александр Розенбаум
Участники радиомарафона:
- актёр, музыкант, учредитель фонда «Жизнь с ДЦП» Гоша Куценко;
- актриса Диана Пожарская;
- певец Александр Розенбаум;
- специалист планово-экономического управления компании Норникель, г. Мончегорск Ольга Зыппельт;
- волонтер из г. Мончегорска Наталья Конухина;
- директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия компании СИБУР Станислав Каспаров;
- глава республики Саха Айсен Николаев.