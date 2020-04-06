«Проценты капают». ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков разбираются, как теперь платить по кредитам тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за карантина
«Проценты капают». ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
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