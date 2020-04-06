Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: Сегодня россияне больше боятся умереть от коронавируса, чем от голода
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон выясняют у главного по соцопросам в нашей стране, что происходит с рейтингом Путина после его обращения к нации, как люди относятся к введенным карантинным мерам и ждут ли россияне войны
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: Сегодня россияне больше боятся умереть от коронавируса, чем от голода
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!