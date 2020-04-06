2020-04-06T21:19:20+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: Сегодня россияне больше боятся умереть от коронавируса, чем от голода

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон выясняют у главного по соцопросам в нашей стране, что происходит с рейтингом Путина после его обращения к нации, как люди относятся к введенным карантинным мерам и ждут ли россияне войны

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: Сегодня россияне больше боятся умереть от коронавируса, чем от голода

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