2020-04-07T21:29:39+03:00
Что? Где? Когда? Online
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Что? Где? Когда? online. Что сказал Рональд Рейган во время покушения на себя, название какого металла переводится как "волчья пена" и как гостям на Руси показывали, что они нежеланны

Что? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатокамиЧто? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатоками

Сегодня в домашней радиоигре со знатоками вопросы задает Никита Старун, знаток, член команды Бориса Белозерова

Что? Где? Когда? online. Что сказал Рональд Рейган во время покушения на себя, название какого металла переводится как "волчья пена" и как гостям на Руси показывали, что они нежеланны

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