9 Апр 2020 2020-04-09T21:23:15+03:00

Как изменится качество городской среды и жилья после пандемии 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте, друзья. У микрофона Антон Челышев. Это программа «Среда для жизни». Говорить мы сегодня будем о наших городах. Да, сейчас у нас, конечно, не так много возможностей смотреть на эти города с близкого расстояния. Но, во-первых, это время скоро закончится (я надеюсь, скорее, чем все мы думаем), мы вновь выйдем на улицы и заживем обычной жизнью. И тогда очень остро встанет вопрос, на какие улицы мы выйдем, какой жизнью мы заживем, в какой среде мы будем работать, воспитывать детей. Актуальность этих вопросов, несмотря на карантин, не снижается. Поэтому сегодня мы продолжим разговор о качестве городской среды. Неоднократно мы эту тему в наших программах поднимали, и сегодня сделаем это еще раз.

Я с удовольствием приветствую на связи со студией нашего первого эксперта. Это начальник отдела городской среды Минстроя России Кристина Шапотько.

К. Шапотько:

- Здравствуйте, Антон, добрый день, уважаемые радиослушатели.

А. Челышев:

- Спасибо за то, что вы с нами сегодня. Давайте начнем с нового индекса качества городской среды по итогам 2019 года, который был опубликован, и который показал позитивную динамику по сравнению с прошлым, 2018 годом. С чем это в первую очередь связано, с вашей точки зрения, чем вызвана эта позитивная динамика?

К. Шапотько:

- Сегодня мы имеем уникальную возможность вместе с жителями нашей большой страны следить, скажем так, за динамикой развития городов. И такую возможность нам подарил инструмент оценки состояния городской среды – индекс качества. Что касается результатов, то по итогам 2019 года произведен расчет индекса состояния городской среды уже для 1115 городов. В 2019 году статус города присвоен населенному пункту Курчалой Чеченской Республики, поэтому наш список расширяется.

Если говорить о цифрах, о наших результатах, которых мы добились по итогам 2019 года, то количество городов с благоприятной средой составило 299 из 1115 городов, что составляет 26,8%. Количество городов с благоприятной средой в 19-м году приросло на 37 городов по отношению к 2018 году. Тут еще необходимо сказать о среднем значении индекса качества городской среды по РФ. Так вот, за 2019 год он составил 169 баллов при плановом 166. И можно сделать вывод, что мы приросли на 3 балла к плановому показателю и на 6 баллов по отношению к индексу за 2018 год.

Если говорить о положительной динамике за минувший год, то необходимо отметить, что эта динамика связана с определенными критериями, такими, как сокращение аварийного жилого фонда, увеличение доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Это увеличение центров притяжения. Ну и, конечно же, увеличение доли граждан, которые принимают участие в решении вопросов городского развития. Вот с такими результатами мы пришли по итогам 2019 года.

А. Челышев:

- Есть ряд регионов, которые существенно выросли за счет малых городов. Но крупные города такого значительного роста не показали. Означает ли это, что среда стала хуже?

К. Шапотько:

- Можно сказать, что сегодня действительно уделяется огромное внимание и значение малым городам, как на федеральном, так и на субъектовом уровне. И здесь мы говорим прежде всего о том, что индекс городской среды стал неким таким началом, неким толчком для развития малых городов. Хочется сказать, что благодаря индексу качества городской среды мы имели возможность подсветить малым городам их зоны роста. Но согласиться с тем, что в крупных городах нет роста по итогам 2019 года, я не могу. Например, приросли такие города, как Тюмень, Липецк, Калуга, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва. То есть, если мы хотим сравнить эти группы, то это будет не совсем корректно, потому что города сравниваются внутри одной размерно-климатической группы. И здесь будет более грамотно обратить внимание каждого жителя именно на подход к расчету самого индекса качества. Индекс качества, напомню всем, рассчитывается на основании методики, в которую входит 36 индикаторов, на оценку которых влияет 6 типов городского пространства.

Так вот, типы городского пространства предполагают, что в расчетных формулах индекса качества используется площадь города. Поэтому у малых городов есть сейчас уникальная возможность продемонстрировать более быстрый рост в рамках своих вложений, своих результатов, своей командной работы по отношению, допустим, к тем городам, которые обладают намного большим размером площади, нежели малый город. Поэтому эту ситуацию можно рассмотреть именно с такой стороны.

А. Челышев:

- Что ж, это многое объясняет. Я не могу не задать вопрос о текущих условиях, потому что сейчас сложилась ситуация, которую сложно прогнозировать. Есть вопросы о том, как эта ситуация повлияет на реализацию тех проектов, которые были запланированы во всех городах, в том числе по улучшению качества городской среды. Есть ли понимание того, каково будущее этих проектов?

К. Шапотько:

- Антон, вы знаете, я расцениваю нынешнее время как время возможностей не просто для городов, но и для каждого из нас, потому что города меняются вместе с нами. И сегодня одной из задач федерального проекта формирования комфортной городской среды является именно увеличение доли граждан, которые принимают участие в решении вопросов развития городской среды. И в рамках этой задачи мы должны достичь уровня в 30%. Поэтому сегодня Минстрой России, субъекты РФ нацелены на вовлечение жителей именно с использованием цифровых технологий. То есть данный период только способствует развитию такого инструмента взаимодействия. Ну, например, Минстрой России сейчас активно проводит обучающие вебинары. Города, которые планируют участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, активно развернули в интернет-пространстве голосование жителей за значимую территорию, с которой они пойдут на всероссийский конкурс. Я напоминаю, что уже до 1 июня необходимо подать заявку, а победители будут в рамках конкурса определены до 1 сентября текущего года.

Поэтому такой формат общения с жителями набирает сейчас популярность и позволяет городам проработать новые подходы, осмыслить приоритеты нашего проекта формирования комфортной городской среды в текущих, новых сложившихся условиях, ну и, конечно же, найти способы повышения эффективного расходования средств. Поэтому с точки зрения показателей федерального проекта формирования комфортной городской среды у нас все показатели доведены. Субъекты РФ сейчас массово заключают контракты на реализацию проектов. То есть текущий период в рамках такой активной стадии сейчас еще наблюдается по подготовке конкурсных заявок на всероссийский конкурс. И мы можем однозначно сказать, что мы сейчас движемся по намеченному плану и отмечаем только положительную динамику по развитию такого альтернативного способа взаимодействия с жителями. Потому что те, у которых раньше не находилось времени на то, чтобы проголосовать или дать обратную связь по вопросам комфортной городской среды, сегодня в социальных сетях, на ресурсах в интернете на сайтах администрации городов имеют уникальную возможность это осуществить и своим голосом сделать вклад и повлиять на будущее развитие нашей городской среды.

А. Челышев:

- Положительная динамика, которая наблюдалась в 2019 году, сохраняется, у нас будет больше зеленых городов на карте России по итогам 20-го года, чем в 2019-м?

К. Шапотько:

- Мы к этому стремимся. И индекс качества городской среды это комплексный подход к развитию территории. То есть индекс это совокупность тех мер, которые сегодня администрация совместно с жителями должна реализовать на территории конкретного города. Поэтому благодаря вовлечению жителей и такому четкому выполнению тех задач, которые перед нами сегодня поставлены в рамках реализации федерального проекта, я думаю, мы достигнем плановых значений. И все нацелены только на положительную, благоприятную динамику. Поэтому нам ничего сейчас не мешает, чтобы двигаться только вперед.

А. Челышев:

- Мы обсудили новый индекс качества городской среды по итогам 2019 года, который был опубликован не так давно, несколько дней назад. Но индекс, он не сам по себе, он для людей и для бизнеса, который на этих территориях живет и, по сути, работая, эти территории развивает. О бизнесе сейчас и хотелось бы поговорить. Понятно, что он сейчас не самые лучшие дни переживает.

На прямой связи со студией президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Александр Сергеевич, здравствуйте.

А. Калинин:

- Добрый день.

А. Челышев:

- На этот год было запланировано немало проектов в разных городах страны, которые направлены в том числе на территориальное развитие и на качество городской среды. И малый и средний бизнес эти проекты тоже должны были затронуть. Насколько это важно для предпринимателей, если мы говорим о сфере услуг, о ресторанах, о тех, кто работает на этих городских пространствах? Насколько важно для них, какое внимание власти в конкретном населенном пункте уделяют развитию среды, на которой они свой бизнес и развивают?

А. Калинин:

- Вся экономика в основном построена на городской среде. Я не знаю точных цифр, но, мне кажется, уже 80% экономики нашей страны сосредоточено в больших и малых городах. Соответственно, между ними идет большая конкуренция за людей. Люди сейчас достаточно мобильны стали, они достаточно легко могут покинуть один город, переехать в другой. Рынок недвижимости, ипотека позволяют достаточно быстро поменять место жительства. Крупные застройщики, к примеру, ЛСР постоянно проводит такие маркетинговые мероприятия, приглашая покупателей из других городов-миллионников, к примеру, переезжать в Санкт-Петербург или в Подмосковье, где они ведут застройку, в Екатеринбург. То есть активно идет переманивание людей в другие города, именно в те города, где уделяется большое внимание качеству городской среды. Я уже перечислил, это Москва, Петербург, Екатеринбург и ряд других городов, куда люди с удовольствием переезжают.

И вопрос, есть качество городской среды либо ее нет, это вопрос будущего этого города. На самом деле конкуренция сейчас идет именно за людей, способных качественно работать, обладающих компетенциями, способных открывать свой бизнес. Если город, скажем так, неблагоустроен, там отвратительная экология (я знаю, о чем говорю, я сам родом из Челябинска), если там постоянно идет точечная застройка, нет качественных новых микрорайонов, с удобной инфраструктурой, удобными сервисами, то, конечно, люди переезжают в другие города. Поэтому главный вопрос, с чего нужно начинать, это планы развития городов, зонирование, генеральный план развития города, и не только города, но и окружающего пространства, прилегающего к самому городу. Они должны быть комплексными, такими, как Москва, Подмосковье делают, к примеру. Это очень важно – умирающий город или развивающийся.

А. Челышев:

- У нас в стране большая часть городов относится к категории малых. Именно там сейчас не хватает точек притяжения для бизнеса и для туризма, к сожалению, тоже. С вашей точки зрения, нужно ли будет пересматривать проекты развития территорий, в том числе в связи с этой ситуацией, с которой мы столкнулись (пандемией коронавируса). Останутся ли эти планы актуальными?

А. Калинин:

- Нет, конечно. Я считаю, самая высокая зарплата в городе должна быть у главного архитектора. Эти люди фактически закладывают будущее города. Они должны получать столько средств, чтобы создавать, скажем так, выдающиеся решения. Вот возьмите Санкт-Петербург, к примеру. Мы с удовольствием туда приезжаем, ходим. А ведь город был спроектирован, заново спроектирован, выдающимися архитекторами. Даже не стеснялись привозить архитекторов, к примеру, из итальянских городов, некоторые французские проектировали эти города так, чтобы перспектива была видна, простор был, удобно, красиво. Наверное, это сегодня главное. Конкуренция идет очень сильная за них… Это вопрос жизни и смерти городов. Это современные генеральные планы, современное зонирование, умный подход к стимулированию инвестиций, парки, транспортные потоки, общественный транспорт, экология.

Возьму пример Китая. Город Шэньчжэнь. За два года все перешли на электромобильный транспорт. Городом была сделана целая программа. Если мы хотим умирающие города, то можно ничего не делать. Если мы хотим, чтобы люди оставались в том или ином городе, гордились тем, что они там живут, конечно, нужно полностью пересматривать генеральный план города.

А. Челышев:

- Александр Сергеевич, более глобальный вопрос. Как поменяются, с вашей точки зрения, города после этой самоизоляции? Будут ли эти изменения решающими для новой реальности или мы вернемся к исходной точке? Роль комфорта городского пространства в новой реальности какой будет, с вашей точки зрения?

А. Калинин:

- Во-первых, те города, которые имеют пригороды, причем там, где созданы охраняемые территории закрытого типа, они, конечно, сейчас в выигрыше, чем скученность 24-этажек или 16-этажек, где идеальные условия для развития пандемии. Именно малоэтажная застройка, большие пространства, охраняемые пространства, парки – такие решения сегодня в выигрыше. Потому что люди рассредоточены, плюс есть возможность на ограниченном пространстве дать больше дистанции, чем 1,5 метра. В 24-этажках это просто физически невозможно. Почему в Ухане все так заполыхало? Там же на относительно небольшой территории много миллионов человек живет, очень много зданий под 40 этажей и т.д. У нас в России земли много. Наверное, есть смысл пересмотреть и основные решения в сфере типовых проектов домов. Почему у нас так мало малоэтажной застройки в городах? У нас что, земли не хватает в РФ?

А. Челышев:

- Александр Сергеевич, хотелось бы узнать ваше мнение в принципе об этом показателе – индексе качества городской среды. Понятно, что институты развития, тот же «ДОМ.РФ», Министерство строительства, они активно призывают власти в городах этот индекс увеличивать, но не просто индекс ради индекса, цифры ради цифр, а действительно менять эту среду. Как вы как человек, который держит руку на пульсе жизни российского бизнес в первую очередь, малого и среднего… Много где в городах власти действительно начали активно и целенаправленно менять ситуацию? Бизнес на себе это успел почувствовать?

А. Калинин:

- В миллионниках сейчас одно из главных мероприятий – урбанистические форумы. Особенно это актуально для городов, откуда идет отток населения. Власти, архитекторы, строители, общество пытаются найти новые востребованные людьми форматы жизни. И есть, где учиться этому – те же Москва, Питер, к примеру, Екатеринбург. Я недавно был в Миассе, там интересную концепцию города-спутника предложили. Это ведь у нас было. Когда Россия создавала свой ракетно-ядерный щит в 60-70-е годы, там была именно такая концепция, создавали города-спутники. В том же Миассе, где ракетные пункты расположены, в других городах, таких как Арзамас, Озерск, Снежинск, Академгородок в Новосибирске. Это далеко не ново – именно город-спутник с удобным качеством городской среды. И там творились гениальные изобретения, технологические производства создавались. Если создается город, в котором комфортно жить и трудиться, воспитывать детей, то люди там создают уникальные продукты. В чем-то это даже обращение к лучшим советским архитектурным решениям.

А. Челышев:

- Сегодня мы обсуждаем индекс качества городской среды, но не только его. Потому что ситуация, которая сложилась сейчас, с одной стороны, нам диктует определенные правила поведения, мы обязаны этим правилам следовать. С другой стороны, мы должны помнить о том, что карантин скоро закончится, мы выйдем на улицы, и очень хотелось бы выйти на улицы благоустроенные, выйти на улицы и почувствовать себя, как дома (в хорошем смысле этого слова).

На связи со студией заместитель генерального директора Фонда «ДОМ.РФ» Кристина Ишханова. Кристина, здравствуйте.

К. Ишханова:

- Здравствуйте.

А. Челышев:

- Городская среда в последние годы это действительно одно из самых динамично развивающихся направлений. К сожалению, не по всем городам можно такой вывод сделать, глядя на то, что в этих городах происходит. Тем не менее, как мы уже узнали из индекса развития городской среды, у нас основной прирост произошел за счет качественных изменений к лучшему в малых городах. Сейчас многим людям в самоизоляции непросто сидеть дома, не выходить на улицу, вне зависимости от того, в каких условиях они живут – суперразвитых и прокачанных, как, например, в больших городах или самых передовых малых городах, или в тех городах, где еще не все сделано для улучшения качества городской среды. Сидение дома, самоизоляция – это общемировая тенденция? Точнее, не сидение дома (сидение дома сейчас точно общемировая тенденция). То, что нам дома сидеть непросто, непросто не выходить на улицу – это только нам свойственно, мы такие свободолюбивые, нам хочется гулять или действительно весь мир сейчас так плачет и рвется на улицу?

К. Ишханова:

- Конечно, это общемировая тенденция развития городской среды и развития общественных пространств. К нам пришло это немного позже, чем в большей части мира, общественные пространства стали некими локальными центрами активности, они позволяют и замедлить этот темп города, и почувствовать себя в каком-то комфорте, сбалансированном развитии, находясь при этом в каких-то региональных или даже столичных городах. Сегодня у нас вопрос развития городской среды вышел на федеральную повестку, он нашел отражение в национальном проекте «Жилье и городская среда». И, конечно, комфортность общественных пространств, эффективность использования городской территории является основой для развития социальных связей, а следом и бизнеса, экономики, благосостояния и т.д. Понятно, что сейчас очень важно отсидеться дома, не подвергать ни себя, ни других опасности. Но в этой изоляции, с другой стороны, скажем так, произошла переоценка ценностей. Общественные пространства стали более ценными в глазах людей, и, конечно, все, я уверена, ждут выхода на улицу из самоизоляции. Конечно, все пойдут проводить свой досуг с друзьями, с детьми в общественных пространствах.

Конечно, за последние пару лет рывок в российских городах произошел очень позитивный и большой. Уже такие современные, какие-то необычные общественные пространства – это своего рода имидж для города, как для малого, так и для столицы, столицы региона и Москвы в том числе.

За последние два года при поддержке «ДОМ.РФ» в 30 городах России реализовано благоустройство территорий, порядка 43 территорий в таких городах, как Калининград, Ижевск, Грозный, малые города Ивановской области и Подмосковья. Очень большая работа сделана местными властями в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Хочется отметить много качественных общественных пространств, которые появляются в ходе строительства современных жилых кварталов. Все это происходит благодаря некоторым ответственным застройщикам. Все это непосредственно влияет на качество жизни и, как следствие, отражается на упомянутом вами индексе качества городской среды. Конечно, для людей сегодня это такой своего рода вызов, но и возможность провести такую переоценку. И, конечно, все ждут выхода в комфортные общественные пространства.

А. Челышев:

- Некоторые эксперты говорят о том, что после этой самой изоляции (у нас она пока месяц, где-то она гораздо больше) мир будет совсем другим. Мы уже не сможем избавиться от онлайн-коммуникаций, они будут занимать все больше места в жизни, именно доставка заменит поход в магазин, скайп-конференция заменит такую офлайн-встречу. В общем, наступит эпоха цифрового общения. И, соответственно, изменится наше восприятие городских пространств. То есть главное, чтобы они были не красивыми, а удобными.

К. Ишханова:

- Конечно, вы правы, в какой-то степени мир поменяется, но он поменяется не настолько, чтобы люди перестали выходить на улицы и желать провести свободное время где-то в комфортном парке. Такие сервисы, как доставка товаров, еды, каршеринги, коворкинги, они, конечно, получат свое должное развитие, многие совещания будут проводиться онлайн. Эти трудовые потоки с совещания на совещание, соответственно, стояние в пробках тоже будет уменьшаться. Цифровизация получает новый толчок. Нельзя сказать, что это какое-то новшество, и этого не было раньше. Цифровизация – один из ключевых трендов, которые продвигаются и организацией ОЭСР, и многие, конечно, понимают, что это ключевой тренд, и он произойдет. Но, с другой стороны, живая коммуникация необходима, так же необходима, как качественное жилье, в котором мы сегодня проводим столько времени. И красивые функциональные пространства, где люди будут проводить свое время с детьми, друзьями, дышать воздухом, мне видится, что эти блага сегодня людьми оценены не меньше, чем все перечисленные ранее сервисы.

Конечно, люди будут с удовольствием выходить на улицы и будут более требовательными к этим общественным пространствам. Мне кажется также, что поменяется подход и ко всем остальным местам, где человек взаимодействует, больше внимания будет уделяться и вопросам безопасности, созданию безопасного микроклимата внутри зданий, например. Отдельное развитие, я думаю, получит экология. Потому что сейчас мы видим на дорогах мало машин, часть производств приостановила свою работу. Очевидно, влияние на экологию будет оказано. Все эти вопросы сейчас всплывут, и в этом тоже надо видеть некие позитивные изменения, которые придут к нам. Мне кажется, что технологии, помноженные на качественную архитектуру, дадут некий новый стимул к развитию, а также, возможно, к появлению новых профессий.

А. Челышев:

- Кстати, интересно было бы понять, как архитектура изменится. Видимо, архитектура будет следовать за тем, что сами люди будут хотеть видеть в своих городах. Видимо, архитекторы будут следовать за пожеланиями людей, такими массовыми, глубинными. А после карантина, изоляции отношение людей к своему городу как изменится? Будем ли мы, например, его больше любить, больше ценить или, наоборот, меньше любить и ценить, понимая, что и дома в четырех стенах тоже можно прожить некоторое время?

К. Ишханова:

- Мне видится, что изоляция подтверждает нам, насколько важна доступность сервисов, общественная инфраструктура в пешей доступности от дома. Конечно, люди сегодня будут требовательными к своему ближайшему окружению – своим дворам, своим паркам, какие коммерческие услуги есть в ближайшей доступности. Сегодня в условиях таких серьезных ограничений нашей мобильности мы видим это как ключевые требования к нашему району. Поэтому, с одной стороны, жители станут требовательнее, и это прекрасно, потому что это будет стимулировать развитие новых жилых районов, развитие общественных пространств, соответственно, спрос будет совершенно другим. Но мне кажется, что даже такие, казалось бы, незначительные флешмобы, как мы видим сегодня – песни из окон квартир вечерами или помощь пожилым соседям сходить в магазин, они формируют качественно новые взаимосвязи. То есть соседство, развитие местных сообществ – это тоже будет важный аспект отношения людей к собственному городу.

А. Челышев:

- Я полагаю, что эта ситуация отразится и на планировках квартир наших будущих домов. Потому что люди сейчас поняли, насколько это важно, зачастую критически важно, чтобы квартира была удобной.

К. Ишханова:

- Это отразится не только на качестве планировок квартир, но и на качестве мест общего пользования внутри дома. Мне бы хотелось отметить, что «ДОМ.РФ» совместно с Минстроем разрабатывали стандарты комплексного развития территорий, и в рамках него уже сделаны стандарты качества современного жилья. Я надеюсь, что сегодня на них посмотрят по-новому, потому что они действительно отвечают всем современным трендам, а самое главное, позволят городу более устойчиво развиваться. Устойчиво относительно таких возможных кризисов, как экономических, так и различных других (климатических и т.д.). Потому действительно требования наши будут расти, и жилье должно также измениться.

А. Челышев:

- Кристина, спасибо вам огромное.