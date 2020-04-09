Чтобы не мучить родителей и учеников, учебный год могут завершить досрочно. Но тогда всю программу придется проходить осенью
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с педагогами, стоит ли продолжать дистанционное обучение или всё же лучше прекратить
Чтобы не мучить родителей и учеников, учебный год могут завершить досрочно. Но тогда всю программу придется проходить осенью
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