2020-04-09T22:51:23+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Чтобы не мучить родителей и учеников, учебный год могут завершить досрочно. Но тогда всю программу придется проходить осенью

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с педагогами, стоит ли продолжать дистанционное обучение или всё же лучше прекратить.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с педагогами, стоит ли продолжать дистанционное обучение или всё же лучше прекратить.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с педагогами, стоит ли продолжать дистанционное обучение или всё же лучше прекратить

Чтобы не мучить родителей и учеников, учебный год могут завершить досрочно. Но тогда всю программу придется проходить осенью

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