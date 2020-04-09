Что? Где? Когда? online. Как дедушку Хасана называют в России, какое блюдо испанцы называют «узник, зажатый со всех сторон» и на что проверяют американских курсантов с помощью пищащей игрушки
Что? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатоками
Сегодня в домашней радиоигре со знатоками вопросы задает знаток Дарья Любинская, член команды Бориса Белозерова
Что? Где? Когда? online. Как дедушку Хасана называют в России, какое блюдо испанцы называют «узник, зажатый со всех сторон» и на что проверяют американских курсантов с помощью пищащей игрушки
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