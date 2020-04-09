2020-04-09T20:57:42+03:00
Что? Где? Когда? Online
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Что? Где? Когда? online. Как дедушку Хасана называют в России, какое блюдо испанцы называют «узник, зажатый со всех сторон» и на что проверяют американских курсантов с помощью пищащей игрушки

Что? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатокамиЧто? Где? Когда? online. Домашняя игра со знатоками

Сегодня в домашней радиоигре со знатоками вопросы задает знаток Дарья Любинская, член команды Бориса Белозерова

Что? Где? Когда? online. Как дедушку Хасана называют в России, какое блюдо испанцы называют «узник, зажатый со всех сторон» и на что проверяют американских курсантов с помощью пищащей игрушки

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