2020-04-10T13:10:13+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Зарядка с «Комсомолкой». Повторяем упражнения за фитнес-экспертом, телеведущим, писателем Эдуардом Каневским

Зарядка с «Комсомолкой». Повторяем упражнения за фитнес-экспертом, телеведущим, писателем Эдуардом Каневским.Зарядка с «Комсомолкой». Повторяем упражнения за фитнес-экспертом, телеведущим, писателем Эдуардом Каневским.

На карантине очень важно сохранять бодрость духа и форму. Поэтому специально для вас Радио «Комсомольская правда» проводит зарядку!

Зарядка с «Комсомолкой». Повторяем упражнения за фитнес-экспертом, телеведущим, писателем Эдуардом Каневским

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