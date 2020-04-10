Зарядка с «Комсомолкой». Повторяем упражнения за фитнес-экспертом, телеведущим, писателем Эдуардом Каневским
На карантине очень важно сохранять бодрость духа и форму. Поэтому специально для вас Радио «Комсомольская правда» проводит зарядку!
Зарядка с «Комсомолкой». Повторяем упражнения за фитнес-экспертом, телеведущим, писателем Эдуардом Каневским
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