На зарядку становись! Делаем гимнастику в прямом эфире вместе с фитнес-экспертом Эдуардом Каневским
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов делают под руководством гуру простые упражнения, которые помогут сохранить форму на самоизоляции
На зарядку становись! Делаем гимнастику в прямом эфире вместе с фитнес-экспертом Эдуардом Каневским
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