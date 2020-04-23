2020-04-23T20:03:26+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Сергей Станкевич: Перестройка была задумана как демократическое обновление социализма. Но всё обернулось катастрофой

Политолог, историк, экс-советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич.Политолог, историк, экс-советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич.Фото: Иван ВИСЛОВ

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с политологом, историком, экс-советником Бориса Ельцина Сергеем Станкевичем, как и зачем 35 лет назад в СССР началась перестройка

Сергей Станкевич: Перестройка была задумана как демократическое обновление социализма. Но всё обернулось катастрофой

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