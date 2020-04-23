Сергей Станкевич: Перестройка была задумана как демократическое обновление социализма. Но всё обернулось катастрофой
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с политологом, историком, экс-советником Бориса Ельцина Сергеем Станкевичем, как и зачем 35 лет назад в СССР началась перестройка
Сергей Станкевич: Перестройка была задумана как демократическое обновление социализма. Но всё обернулось катастрофой
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