Сергей Мардан: Карантин можно продлевать до бесконечности и продолжать запугивать. Но люди уже устали бояться
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают очередное выступление президента, предложение Госдумы наказывать чиновников за хамство и новый Кодекс этики и служебного поведения МВД
Сергей Мардан: Карантин можно продлевать до бесконечности и продолжать запугивать. Но люди уже устали бояться
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!