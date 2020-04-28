2020-04-28T22:30:22+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Карантин можно продлевать до бесконечности и продолжать запугивать. Но люди уже устали бояться

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают очередное выступление президента, предложение Госдумы наказывать чиновников за хамство и новый Кодекс этики и служебного поведения МВД

Сергей Мардан: Карантин можно продлевать до бесконечности и продолжать запугивать. Но люди уже устали бояться

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