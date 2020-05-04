2020-05-04T15:34:12+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Противостояние России и Запада вечно. Это война за доминирование и с нами будут бороться всегда

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, как Россия готовится встретить 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войны и почему началась холодная война

Николай Стариков: Противостояние России и Запада вечно. Это война за доминирование и с нами будут бороться всегда

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