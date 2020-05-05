Николай Платошкин: Есть хочется 3 раза в день. Поэтому профессии, связанные с сельским хозяйством, будут востребованы во все времена
Валентин Алфимов и Николай Платошкин говорят о реформе здравоохранения, новых антикризисных мерах правительства, запрете торговли алкоголем в жилых домах и годовщине Пражского восстания
Николай Платошкин: Есть хочется 3 раза в день. Поэтому профессии, связанные с сельским хозяйством, будут востребованы во все времена
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