2020-05-05T15:34:39+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Есть хочется 3 раза в день. Поэтому профессии, связанные с сельским хозяйством, будут востребованы во все времена

Валентин Алфимов и Николай Платошкин говорят о реформе здравоохранения, новых антикризисных мерах правительства, запрете торговли алкоголем в жилых домах и годовщине Пражского восстания

Николай Платошкин: Есть хочется 3 раза в день. Поэтому профессии, связанные с сельским хозяйством, будут востребованы во все времена

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