Николай Стариков: Нет более важной и главной задачи сегодня, чем восстановление единства русского народа
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают призыв Владимира Путина не заниматься квасным патриотизмом и говорят о том, в чем должна заключаться национальная идея России
Николай Стариков: Нет более важной и главной задачи сегодня, чем восстановление единства русского народа
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