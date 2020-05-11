2020-05-11T16:37:22+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Нет более важной и главной задачи сегодня, чем восстановление единства русского народа

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают призыв Владимира Путина не заниматься квасным патриотизмом и говорят о том, в чем должна заключаться национальная идея России

Николай Стариков: Нет более важной и главной задачи сегодня, чем восстановление единства русского народа

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 34.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Апреля 2020 14:03 - 14:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Подобной ситуации в России не было со времен гражданской войны. Но это не оправдывает несогласованность властей

В студии: Михаил АНТОНОВ, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
24 Февраля 2020 13:03 - 13:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Мы проиграли войну Японии потому, что наша армия долго не воевала. Поэтому тренировка нашей армии в Сирии так важна

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
На портале госуслуг произошёл сбой после объявления Путиным о новых выплатах
В ВОЗ объяснили, почему врачи заражаются коронавирусом
Выплату для семей с детьми от 3 до 16 лет смогут получить 22 млн детей
Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек
Как вернуть налог самозанятым за 2019 год и получить дополнительную выплату в 2020 году
Списание страховых взносов бизнесу в 2020 году из-за коронавируса
Футболист "Аталанты" Ринальди умер в возрасте 19 лет
Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей
В Москве и области за нарушение самоизоляции в праздники задержали больше 1,2 тысячи человек
Прямые субсидии на выплату зарплат сотрудникам в 2020 году: кто сможет получить и сколько составят
Списание налогов бизнесу в 2020 году из-за коронавируса
Смертность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру
Выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году: сколько составят и кто сможет получить
В правительстве назвали условие открытия российских курортов этим летом
Увеличение пособий на ребенка в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Кредитная поддержка занятости в 2020 году: когда будет внедрена и как будет действовать
Единоразовые выплаты на детей в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Голикова: 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции
В Минздраве предупредили о риске второй волны COVID-19 после майских праздников
Самозанятым спишут все налоги за 2019 год
Компании, сохранившие 90% штата, получат субсидии на зарплаты
Путин: в России за месяц удвоилось число безработных