Россия может пойти по военному пути вакцинации, 82% жителей нашей страны уверенны, что тяжелые времена еще впереди, россияне стали реже ходить в магазины за продуктами во время пандемии
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Россия может пойти по военному пути вакцинации, 82% жителей нашей страны уверенны, что тяжелые времена еще впереди, россияне стали реже ходить в магазины за продуктами во время пандемии
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