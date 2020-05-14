2020-05-14T17:21:50+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Россия может пойти по военному пути вакцинации, 82% жителей нашей страны уверенны, что тяжелые времена еще впереди, россияне стали реже ходить в магазины за продуктами во время пандемии

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Россия может пойти по военному пути вакцинации, 82% жителей нашей страны уверенны, что тяжелые времена еще впереди, россияне стали реже ходить в магазины за продуктами во время пандемии

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