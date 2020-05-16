2020-05-16T13:18:57+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 мая. Первый киносеанс в России, казнь Степана Балмашёва, первый номер журнала «Мурзилки», премьеры фильмов «Сверстницы» и «Душа»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 мая. Первый киносеанс в России, казнь Степана Балмашёва, первый номер журнала «Мурзилки», премьеры фильмов «Сверстницы» и «Душа»

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16 мая. В этот день в разные годы:

1896 год - в Петербурге состоялся первый киносеанс.

1902 год - казнь убийцы министра внутренних дел Сипягина Д. Степан Балмашёв.

1924 год - выходит первый номер журнала «Мурзилки».

1959 год - премьера фильма «Сверстницы».

1982 год - премьера фильма «Душа» с Софией Ротару в главной роли.

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