16 Май 2020 2020-05-16T13:18:57+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

16 мая. Первый киносеанс в России, казнь Степана Балмашёва, первый номер журнала «Мурзилки», премьеры фильмов «Сверстницы» и «Душа» 00:00 00:00

16 мая. В этот день в разные годы:

1896 год - в Петербурге состоялся первый киносеанс.

1902 год - казнь убийцы министра внутренних дел Сипягина Д. Степан Балмашёв.

1924 год - выходит первый номер журнала «Мурзилки».

1959 год - премьера фильма «Сверстницы».

1982 год - премьера фильма «Душа» с Софией Ротару в главной роли.