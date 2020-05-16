16 мая. Первый киносеанс в России, казнь Степана Балмашёва, первый номер журнала «Мурзилки», премьеры фильмов «Сверстницы» и «Душа»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 мая. Первый киносеанс в России, казнь Степана Балмашёва, первый номер журнала «Мурзилки», премьеры фильмов «Сверстницы» и «Душа»
16 мая. В этот день в разные годы:
1896 год - в Петербурге состоялся первый киносеанс.
1902 год - казнь убийцы министра внутренних дел Сипягина Д. Степан Балмашёв.
1924 год - выходит первый номер журнала «Мурзилки».
1959 год - премьера фильма «Сверстницы».
1982 год - премьера фильма «Душа» с Софией Ротару в главной роли.