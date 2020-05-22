Водители боятся автомобилей с абхазскими номерами, москвичам выписали штраф в 44 тысячи за фото на балконе, Россия останется в Договоре по открытому небу
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Водители боятся автомобилей с абхазскими номерами, москвичам выписали штраф в 44 тысячи за фото на балконе, Россия останется в Договоре по открытому небу
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