2020-05-26T00:38:37+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Я боюсь, что сейчас создается прецедент, когда при каждом сезонном гриппе, нас будут сажать на карантин

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают прошедший юбилей «Комсомольской правды» и Иосифа Бродского, предложение премьера Мишустина об отдыхе в России, статью Bloomberg о рейтинге Путина и липецкого губернатора, попросившего поправить статистику

Олег Кашин: Я боюсь, что сейчас создается прецедент, когда при каждом сезонном гриппе, нас будут сажать на карантин

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