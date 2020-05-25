Олег Кашин: Я боюсь, что сейчас создается прецедент, когда при каждом сезонном гриппе, нас будут сажать на карантин
Особый взгляд на события в стране и мире
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают прошедший юбилей «Комсомольской правды» и Иосифа Бродского, предложение премьера Мишустина об отдыхе в России, статью Bloomberg о рейтинге Путина и липецкого губернатора, попросившего поправить статистику
Олег Кашин: Я боюсь, что сейчас создается прецедент, когда при каждом сезонном гриппе, нас будут сажать на карантин
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