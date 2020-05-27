Врачи ждут судебных исков за неправильное лечение COVID-19, крымские отельеры жалуются, что новые нормы могут окончательно погубить отрасль, одна из пиццерий в Иркутске наняла в службу доставки стриптизерш
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
Врачи ждут судебных исков за неправильное лечение COVID-19, крымские отельеры жалуются, что новые нормы могут окончательно погубить отрасль, одна из пиццерий в Иркутске наняла в службу доставки стриптизерш
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.