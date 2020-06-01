2020-06-01T20:38:07+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Почему система здравоохранения, которую реформировали 10 лет, не справляется с банальной вирусной инфекцией

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают это с Ольгой Лебедь, доцентом кафедры социологии медицины и экономики здравоохранения Первого медуниверситета имени Сеченова

Почему система здравоохранения, которую реформировали 10 лет, не справляется с банальной вирусной инфекцией

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