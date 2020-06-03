Бесплатные маски, одноразовые ручки и кабинки без шторок. Глава Центризбиркома рассказала, как мы будем голосовать 1 июля
Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы, о которых говорит страна
Бесплатные маски, одноразовые ручки и кабинки без шторок. Глава Центризбиркома рассказала, как мы будем голосовать 1 июля
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.