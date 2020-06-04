4 Июнь 2020 2020-06-04T01:17:18+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

4 июня. Завершение строительства в США Белого дома, первый номер журнала «Крокодил», открытие стадиона «Динамо» 00:00 00:00

4 июня. В этот день в разные годы:

1800 год - в Вашингтоне завершено строительство Белого дома и в него въезжает президент США Джон Адамс с семьей.

1922 год - выходит первый номер сатирического журнала «Крокодил».

1940 год - в Москве происходит открытие стадиона «Динамо».

1969 год - в Израиле принимают закон, в котором прописывают название национальной валюты - шекель.