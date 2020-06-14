Дельфины произошли от лисенка с копытцами и ушли жить в море. Вот и живите теперь с этим
Мария Баченина обсуждает с палеонтологом Ярославом Поповым, с какой целью дельфины интересуются человеком, зачем они вернулись с суши в воду и откуда у них появился интеллект
Дельфины произошли от лисенка с копытцами и ушли жить в море. Вот и живите теперь с этим
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