Пандемия внезапно показала, насколько импортозамещение в России было поверхностным
Сергей Мардан и Светлана Андреевская обсуждают с руководителем направления макроэкономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрием Белоусовым, как Россия будет выживать после пандемии
Пандемия внезапно показала, насколько импортозамещение в России было поверхностным
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