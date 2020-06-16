2020-06-16T21:08:47+03:00
Вечерний Мардан
Сергей МАРДАНСветлана АНДРЕЕВСКАЯ

Пандемия внезапно показала, насколько импортозамещение в России было поверхностным

Сергей Мардан и Светлана Андреевская обсуждают с руководителем направления макроэкономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрием Белоусовым, как Россия будет выживать после пандемии

Пандемия внезапно показала, насколько импортозамещение в России было поверхностным

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