С 21 июня туристов на Кубани перестанут отправлять в обсерватор, в России появится закон о дистанционке, 20% ресторанов не откроются после карантина
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
С 21 июня туристов на Кубани перестанут отправлять в обсерватор, в России появится закон о дистанционке, 20% ресторанов не откроются после карантина
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