2020-06-17T20:50:10+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

С 21 июня туристов на Кубани перестанут отправлять в обсерватор, в России появится закон о дистанционке, 20% ресторанов не откроются после карантина

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

С 21 июня туристов на Кубани перестанут отправлять в обсерватор, в России появится закон о дистанционке, 20% ресторанов не откроются после карантина

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