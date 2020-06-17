17 Июнь 2020 2020-06-17T20:50:10+03:00

С 21 июня туристов на Кубани перестанут отправлять в обсерватор, в России появится закон о дистанционке, 20% ресторанов не откроются после карантина 00:00 00:00

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