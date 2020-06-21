В Белоруссии задержали около 300 человек в ходе предвыборных пикетов, экс-депутат в Астрахани замуровала в бетон 12-летнего сына, мир утром наблюдал Кольцевое Солнечное затмение
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Белоруссии задержали около 300 человек в ходе предвыборных пикетов, экс-депутат в Астрахани замуровала в бетон 12-летнего сына, мир утром наблюдал Кольцевое Солнечное затмение
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