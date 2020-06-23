В Москве в полном объёме открываются рестораны и кафе. Но маски пока придется носить
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, как теперь жить в постковидной реальности, как детям рассказывать об истории страны и как относиться к задержанию идеолога Pussy Riot
В Москве в полном объёме открываются рестораны и кафе. Но маски пока придется носить
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