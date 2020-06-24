Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов. Нужно ли раскулачивать богатых?
Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с экспертами и слушателями, нужно ли развивать медицину за счет богатых россиян
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов. Нужно ли раскулачивать богатых?
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