2020-06-24T22:52:04+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Парад Победы 1945 года оказался не только торжеством победы, но и похоронами надежды на лучшую жизнь

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают Парад Победы 1945 и 2020 годов, резонансную историю смерти чеченской девушки и драку саратовских депутатов

Олег Кашин: Парад Победы 1945 года оказался не только торжеством победы, но и похоронами надежды на лучшую жизнь

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