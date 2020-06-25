2020-06-25T13:38:01+03:00
Канделаки
Тина КАНДЕЛАКИ

В Москве из-за пандемии отменили около 8 тысяч концертов, спектаклей и других культурных мероприятий

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал Тине Канделаки, когда откроются кинотеатры, разрешат ли там есть поп-корн, почему все книги в библиотеках отправляют на карантин и чем обернется дело Серебренникова вне зависимости от пригов

В Москве из-за пандемии отменили около 8 тысяч концертов, спектаклей и других культурных мероприятий

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