Пранкеры уговорили Викторию Боню снять ролик о поправках в Конституцию за деньги, а New York Times продолжает публиковать статьи поощрении Россией боевиков «Талибан», несмотря на опровержение официальных властей США
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Пранкеры уговорили Викторию Боню снять ролик о поправках в Конституцию за деньги, а New York Times продолжает публиковать статьи поощрении Россией боевиков «Талибан», несмотря на опровержение официальных властей США
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