Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус, корреспондент «Комсомолки» проверяет качество отдыха в Крыму, с неба исчезла одна из самых ярких звезд во Вселенной
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус, корреспондент «Комсомолки» проверяет качество отдыха в Крыму, с неба исчезла одна из самых ярких звезд во Вселенной
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