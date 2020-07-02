2020-07-02T17:56:20+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус, корреспондент «Комсомолки» проверяет качество отдыха в Крыму, с неба исчезла одна из самых ярких звезд во Вселенной

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус, корреспондент «Комсомолки» проверяет качество отдыха в Крыму, с неба исчезла одна из самых ярких звезд во Вселенной

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