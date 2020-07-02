Почему Путин заострил внимание и поблагодарил тех, кто проголосовал против поправок
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, о чем говорят результаты голосования по поправкам в Конституцию, началась ли в Казахстане вторая волна коронавируса и кто должен спонсировать культуру
Почему Путин заострил внимание и поблагодарил тех, кто проголосовал против поправок
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.