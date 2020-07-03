2020-07-03T13:55:47+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Не в деньгах счастье! А в их количестве. Россияне рассказали, сколько им нужно для нормальной жизни

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают вместе с экспертами и слушателями, когда можно будет улететь в отпуск за границу, в деньгах ли счастье и сколько можно пить вина для пользы здоровья

Не в деньгах счастье! А в их количестве. Россияне рассказали, сколько им нужно для нормальной жизни

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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