2020-07-07T15:44:20+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Кремле прокомментировали задержание советника главы «Роскосмоса», ребенка-инвалида на экзамене заставили снять слуховой аппарат, в США задумались о запрете китайской соцсети TikTok

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Кремле прокомментировали задержание советника главы «Роскосмоса», ребенка-инвалида на экзамене заставили снять слуховой аппарат, в США задумались о запрете китайской соцсети TikTok

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