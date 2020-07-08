Минкомсвязи предлагает систему слежки за гражданами страны, Совфед предложил продавать квартиры с мебелью, эксперты предрекли рост тарифов на мобильную связь
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Минкомсвязи предлагает систему слежки за гражданами страны, Совфед предложил продавать квартиры с мебелью, эксперты предрекли рост тарифов на мобильную связь
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.