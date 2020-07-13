Гасить конфликт в Хабаровск прилетел замглавы правительства Юрий Трутнев, пресс-секретарь Сергея Фургала опровергла свою причастность к организации митингов, в выходные зарегистрирована рекордная заболеваемость коронавирусом
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Гасить конфликт в Хабаровск прилетел замглавы правительства Юрий Трутнев, пресс-секретарь Сергея Фургала опровергла свою причастность к организации митингов, в выходные зарегистрирована рекордная заболеваемость коронавирусом
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