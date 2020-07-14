2020-07-14T17:07:55+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Мэр Хабаровска заявил, что акции протеста способствуют распространению коронавируса, Россия продала золота на большую сумму, чем газа, ВЦИОМ назвал главные приоритеты российской молодежи

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Мэр Хабаровска заявил, что акции протеста способствуют распространению коронавируса, Россия продала золота на большую сумму, чем газа, ВЦИОМ назвал главные приоритеты российской молодежи

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 31.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В Кремле пока не торопятся делать выводы из ситуации в Хабаровске, отток населения из мегаполисов может продолжиться, Олимпийский комитет опубликовал итоги проверки РУСАДА

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Журналисты записали видео в поддержку Ивана Сафронова, ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, россияне наладили путешествия за границу через аэропорт Минска

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Эксперты объяснили, почему в деноминации нет смысла, с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию, автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости людей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Мэр Хабаровска заявил, что акции протеста способствуют распространению коронавируса, Россия продала золота на большую сумму, чем газа, ВЦИОМ назвал главные приоритеты российской молодежи

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о том, почему Фургала задержали лишь сейчас, Путин заявил о шансе властей решить жилищный вопрос, работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Полпред президента Юрий Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края, а Армения обвинила Азербайджан в возобновлении артиллерийский обстрелов своих позиций

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Июля 2020 11:03 - 11:32

What's up, страна!

Тема: Гасить конфликт в Хабаровск прилетел замглавы правительства Юрий Трутнев, пресс-секретарь Сергея Фургала опровергла свою причастность к организации митингов, в выходные зарегистрирована рекордная заболеваемость коронавирусом

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске продолжаются аресты по делу Фургала, в «Синих ведерках» предложили поднять штрафы за проезд на «красный», в Петербурге над школой подняли радужный флаг

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
10 Июля 2020 12:16 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Баррель нефти к 2025 году может подорожать до 150$, а минпросвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября с ограничениями

В студии: Михаил АНТОНОВ, Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
10 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске печатают листовки для поддержки Фургала, ВОЗ допускает возврат ограничений по коронавирусу в России, в России начали обсуждать деноминацию рубля

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни
Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах
Отдыхающим в санаториях разрешили не предъявлять справку об отсутствии COVID-19
Мальдивы 15 июля открывают границы для россиян
Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
В Госдуму внесли проект закона, запрещающий усыновление детей однополым парами
Бундестаг направил сенаторам США письмо из-за санкций против «Северного потока – 2»
В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только по решению суда
Уголовные дела сестер Хачатурян поступили в суды
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Хорватия открыла границы для россиян
Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ
Голландский футболист Уэсли Снейдер, завершивший карьеру в 2019 году, возобновил тренировки
Стикер "Заглушить белых людей" был удален из Instagram после обвинений в расизме
Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов
Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира
В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус
Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Российские истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля