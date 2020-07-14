Светлое будущее откладывается. Нацпроекты сдвинут на 10 лет
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему выполнение нацпроектов резко переносится и зачем государство создает единую биометрическую базу россиян
Светлое будущее откладывается. Нацпроекты сдвинут на 10 лет
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.