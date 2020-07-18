2020-07-18T21:47:05+03:00
Народный адвокат Леонид Ольшанский
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Что можно включить в земли СНТ, могут ли заставить убрать остекление с балкона и можно ли перечислять алименты на банковский счет ребенка

Бесплатная консультацию юриста: отвечаем на вопросы слушателейБесплатная консультацию юриста: отвечаем на вопросы слушателей

Антон Челышев разбирается вместе с адвокатом Леонидом Ольшанским во всех юридических тонкостях

Что можно включить в земли СНТ, могут ли заставить убрать остекление с балкона и можно ли перечислять алименты на банковский счет ребенка

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, , ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 42.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Июля 2020 16:03 - 17:02

Народный адвокат Леонид Ольшанский

Тема: Что можно включить в земли СНТ, могут ли заставить убрать остекление с балкона и можно ли перечислять алименты на банковский счет ребенка

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
11 Июля 2020 16:03 - 17:02

Народный адвокат Леонид Ольшанский

Тема: Как бороться с магазинами в жилом доме, действительно ли написанное от руки не заверенное у нотариуса завещание и как доказать вред здоровью при автоаварии

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
20 Июня 2020 16:03 - 17:02

Народный адвокат Леонид Ольшанский

Тема: Минюст опубликовал проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Что нужно знать

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
13 Июня 2020 16:03 - 17:02

Народный адвокат Леонид Ольшанский

Тема: «Я не удивлюсь, если Ефремова в ближайшее время положат в больницу». Адвокат рассказал, как артист легко может уйти от ответственности

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
6 Июня 2020 16:03 - 17:02

Народный адвокат Леонид Ольшанский

Тема: Нужно ли вступать в СНТ, если там купили дачу, как отменить пожизненную ренту и вернуть деньги с авиакомпании, если поездка не состоялась

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
16 Мая 2020 16:03 - 17:02

Народный адвокат Леонид Ольшанский

Тема: Как не нарваться на штраф из-за «масочного режима»: Обязательно ли надевать перчатки и что делать, когда не можешь показать пропуск

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
25 Февраля 2020 11:03 - 11:45

Народный адвокат Леонид Ольшанский

Тема: Налоги, регистрация и закрытие ИП, электронные трудовые книжки... Разбираемся со всеми юридическими нюансами ведения своего бизнеса

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Виктория ШЕРГИНА
07:30
21:30
24 Декабря 2019 11:03 - 11:54

Народный адвокат Леонид Ольшанский

Тема: Звёздный адвокат Сергей Жорин: Лолита нашла эротическую переписку своего бывшего на своём компьютере. В суде он доказывал, что это общение с деловыми партнерами

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Сергей ЖОРИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24