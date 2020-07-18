Что можно включить в земли СНТ, могут ли заставить убрать остекление с балкона и можно ли перечислять алименты на банковский счет ребенка
Антон Челышев разбирается вместе с адвокатом Леонидом Ольшанским во всех юридических тонкостях
Что можно включить в земли СНТ, могут ли заставить убрать остекление с балкона и можно ли перечислять алименты на банковский счет ребенка
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