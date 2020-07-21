21 июля. Появление в США банды Джесси Джеймса, назначение Керенского главой Временного правительства, высадка американцев на Луне
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 июля. Появление в США банды Джесси Джеймса, назначение Керенского главой Временного правительства, высадка американцев на Луне
21 июля. В этот день в разные годы:
1873 год - в США рождается новая банда Джесси Джеймса.
1917 год - Александр Керенский возглавляет Временное правительство.
1969 год - Нил Армстронг ступает на поверхность Луны.
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