21 Июль 2020 2020-07-21T01:25:47+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

21 июля. Появление в США банды Джесси Джеймса, назначение Керенского главой Временного правительства, высадка американцев на Луне 00:00 00:00

21 июля. В этот день в разные годы:

1873 год - в США рождается новая банда Джесси Джеймса.

1917 год - Александр Керенский возглавляет Временное правительство.

1969 год - Нил Армстронг ступает на поверхность Луны.

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