За время карантина россияне привыкли жить за железным занавесом: границы до сих пор закрыты, но это никого не волнует
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, сможем ли мы прожить без китайских туристов и турецких пляжей, догоним ли мы Китай и США в космической гонке к Марсу и что значит для образования уход с поста Исаака Калины
За время карантина россияне привыкли жить за железным занавесом: границы до сих пор закрыты, но это никого не волнует
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.