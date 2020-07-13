13 Июль 2020 2020-07-23T20:38:46+03:00

Строительство малоэтажных домов как выгодный и перспективный бизнес 00:00 00:00

М. Коряко:

- Здравствуйте! Программа «Свое дело». Мы по-прежнему продолжаем беседовать с предпринимателями, которые в своем деле добились успеха. И в сложные, иногда даже кризисные времена успехом проблемы и трудности побеждают. В нашей программе часто появляются предприниматели, которые стали заниматься видом деятельности, которые для многих кажутся бизнес-целью. Сейчас заниматься недвижимостью стало очень модно, поэтому у нас в гостях вновь предприниматель, который к недвижимости имеет непосредственное отношение. В гостях Александр Кальсин, руководитель и основатель строительной компании АПС ДСК – это крупнейшее предприятие, специализация которого – строительство загородных домов. Проще, малоэтажное строительство.

А. Кальсин:

- Да, Максим.

М. Коряко:

- Чем конкретно занимается ваша компания? О чем ваш бизнес? Что вы предлагаете вашим клиентам? И какой ваш продукт?

А. Кальсин:

- Всеми добрый день! Мы занимаемся малоэтажным домостроением – это загородные дома из клееного бруса, это каменные дома. На текущий момент мы берем охват по всей территории Российской Федерации. Основные наши регионы – это Москва, северо-запад, Урал, Екатеринбург. И мы оказываем услуги по строительству домой из клееного бруса бизнес-класса и премиального класса. Обязательно дома должны быть энергоэффективными, теплыми для постоянного проживания.

Мы являемся на текущий момент топовой компанией по строительству, по количеству продаваемых домой. И по организации строительных услуг, связанных с их возведением.

М. Коряко:

- Почему именно малоэтажное строительство? Почему вы не строите высокие и большие дома?

А. Кальсин:

- Малоэтажные - это до трех этажей включительно. На самом деле, это вопрос к истории. У меня юридическое образование. И как-то я попал в компанию «Родэкс-Груп» - это известная компания, она была лидером по строительству коттеджных поселков именно по загородным домам, это было давным-давно в 2008-м году. И я уволился из этой компании просто потому, что мне надоело, и я захотел что-то попробовать свое. Вы знаете. Многие предприниматели хвастаются, что они хотят какую-то из серой ниши сделать белую. Что-то там высокого достигнуть. А я просто хотел попробовать свое. И мне было интересно, как у меня это получится. Я чуть позже попал в компанию «Миэль» в отдел загородной недвижимости, работал там полгода.

Однажды на сайте я наткнулся на небольшой завод в Белоруссии, который занимается продажей деревянных окон. Я им просто позвонил и стал дилером этой компании, которая занимается деревянными окнами. Дальше начал просто осуществлять «холодные» звонки, абсолютно всем звонить, предлагать эти деревянные окна из Белоруссии. И, знаете, у меня их вдруг стали покупать, неожиданно для себя. И на тот момент я был студентом. И все эти звонки я осуществлял из небольшой комнаты студенческого общежития.

У меня получилось немножко продавать деревянные окна. Я подумал, я же могу чем-то дилерствовать, например, и тут мне попался вновь открывшийся завон по клееному брусу. И я тогда подумал, а что же мне не стать дилером небольшого завода? Собственно, я осуществил первую продажу стен домоклмплекта из клееного бруса, вторую, третью, четвертую. И потом я понял, что особо-то и не заработаешь денег. И бизнес не построишь просто на продаже домокомплекта. Бизнес очень низко маржинальный. Это был конец 2009 года, был на тот момент кризис финансовый глобальный и российский. И я увидел, что дилеры, которые покупали у меня комплекты, они занимались строительством. И в строительстве уже другая маржинальность, там можно зарабатывать. Там можно развивать команду, маркетинг собственный бренд. И я подумал, чем я хуже? Можно заняться тем же самым. Познакомился с человеком, который так же занимался коттеджными поселками. Мы с ним хлопнули по ладошам, по двести тысяч друг другу добавили. И открыли компанию, которую назвали АПС ДСК.

Через полгода меня партнер покинул, сказал, что я ему надоел. Я человек очень энергичный и требовательный. Я ожидал от него, как от партнера, что у нас будет 50 на 50 наша работоспособность. К сожалению, этого я не получил. И я начал развивать компанию самостоятельно. И 10 августа 2010 года я открыл компанию АПС ДСК.

М. Коряко:

- Десять лет назад.

А. Кальсин:

- Десять лет назад.

М. Коряко:

- Исходя из того, что вы рассказали, я так понимаю, что в этот сегмент недвижимости вас затащило абсолютно случайно?

А. Кальсин:

- Все правильно. Меня затащило любопытство. Я смотрел на разных сайтах, смотрел, чем можно заняться. И просто изучал. Это момент любопытства.

М. Коряко:

- У вас на сайте написано: работать, внедряя новые технологии производства и строительства, оптимизируя при этом использование природных и иных ресурсов.

Тема экономного и эффективного производства – это вещь, которая сейчас в тренде. Вы занимаетесь производством конкретно. Вы производите загородные дома. Но в чем заключаются механизмы эффективного вашего подхода? На чем вы оптимизируете свои расходы? Ресурсы природные?

А. Кальсин:

- Наверное, одна из самых главных задач именно при производстве и строительстве загородных домов – это, наверное, не столь оптимизация именно производственного процесса стеновых комплектов, а оптимизация именно строительства. У нас есть четкое правило. Мы не строим дачные дома и легкие форматы. Мы строим только дома для всесезонного проживания. Те материалы, которые мы применяем, это материалы, предназначенные для тепло и энергоэффективного дома, то есть, задача в том, чтобы наши заказчики тратили минимальное количество тепловой энергии, значит, потребляли минимальное количество электричества, если у них электрическое отопление или минимальное количество газовой энергии. Наборы комплектующих для наших домов и те базовые комплектации, которые у нас предоставлены, предусматривают только дома с высокой степенью энергоэффективности. И уж никак не дачные сезонные варианты. Как правило, если говорить по средний полностью готовый дом на участке заказчика – средняя цена его 200 квадратных метров – от 8 до 10 миллионов рублей.

М. Коряко:

- Вы строите в основном где?

А. Кальсин:

- Мы строим во всех городах России, но основной наш рынок, поскольку у нас офис первоначально организовался в Москве – это Подмосковье. Мы достаточно неплохо развиваемся два с половиной года в городе Санкт-Петербурге. В этом году мы открыли город Екатеринбург. И в конце прошлого года город Нижний Новгород. У нас сразу стрельнул Екатеринбург, достаточно быстро. И сейчас мы работаем в городе Казань и Сочи.

М. Коряко:

- Я посмотрел у вас на сайте. Такое большое количество людей у вас работает. И главное, все люди серьезные. Вы можете рассказать о вашей команде?

А. Кальсин:

- Мы подбираем всех людей – холериков, то есть, людей энергичных, которые готовы проявлять себя, быть активными, работоспособными. Если вы обратили внимание, на сайте все люди примерно одного возраста. Наверное, кроме инженеров. У нас в команде интересно не только работать, но и вместе дружить, проводить какие-то праздники.

Если говорить про количественный штат, московский офис – это порядка 70-75 человек, производство – порядка 90 человек, основной штат – это у нас идут бригады, которых порядка 500 человек, потому что в год, а в прошлом году мы сдали порядка двухсот домов. У нас так же есть офис в городе Санкт-Петербург, там порядка 10 или 8 человек.. И у нас есть свой достаточно большой склад для того, чтобы обеспечивать наше производство. То есть, если в сумме, то нас порядка 700 человек работает.

М. Коряко:

- Вы сказали, что в прошлом году вы сдали чуть меньше двухсот домов. Средний чек их, могу сказать, что пять миллионов?

А. Кальсин:

- От пяти миллионов. Средний чек – это типовой контур. Это фундамент, стены, крыша, окна. Если говорить про отделку и инженерку, то она, как правило, составляет еще 50-70% стоимости дома.

М. Коряко:

- Хочу примерно посчитать. Это получается у нас 1 миллиард 300 миллионов.

А. Кальсин:

- Да.

М. Коряко:

- Эта цифра похожа на правду?

А. Кальсин:

- Она похожа на правду.

М. Коряко:

- Какие ошибки необходимо предвидеть в этом бизнесе? Чего делать в этом бизнесе нельзя? И несколько ваших советов тем предпринимателям, которые захотят сделать то же самое, что и вы в том же бизнесе?

А. Кальсин:

- Отлично. То же самое делать никогда нельзя. Это первая ошибка. И нужно искать свою целевую аудиторию. Мы ее, откровенно скажу, искали очень долго, лет пять-шесть, наверное. Мы понимали, что же для нашего потребителя важнее всего. Мы пробовали работать с очень маленьким чеком, со средним чеком, с премиальным чеком, но, тем не менее, первое, что я рекомендую для тех, кто хочет заняться строительством, это научиться строить. И понимать, что если вы хотите быть строительной компанией, вы должны быть идейной компанией. Эту идею должны чувствовать ваши потребители. И, в первую очередь, это работать с репутацией. И репутация стоит дороже денег. Вот в строительном бизнесе репутация стоит дороже денег.

Второй момент. Наверное, бизнес этот не так прост, как он кажется. К сожалению, строить умеют многие. Но никто не умеет оказывать сервис. И почти никто не умеет продавать, а продажа – это тот же сервис. И когда многие потребители сталкиваются со строительной компанией, они получают, извините, совок. Что я имею в виду? Это если все помнят службу «Одного окна», как раньше подходишь, бабушки, бабушка, дайте мне документы! А у меня обед, я закрыта. А что вы со мной спорите?

Парадокс! Но в 80% компаний в Москве, в Ленобласти вот я с таким сталкиваюсь. Я часто езжу и как тайный покупатель, и мне интересно. И я сталкиваюсь с подобными вещами до сих пор. С абсолютным игнором компаний на запросы либо на какие-то возражения.

Рынок не так прост, как могло бы это показаться. И если уж входить в этот рынок, то нужно быть в нем очень опытным.

М. Коряко:

- Напомню, что в гостях у нас был Александр Кальсин, руководитель и основатель строительной компании АПС ДСК.