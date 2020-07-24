2020-07-24T01:53:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

24 июля. Вступление на престол Алексея Михайловича, досрочное освобождение из тюрьмы О.Генри, объявление о ядерной бомбе США

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

24 июля. Вступление на престол Алексея Михайловича, досрочное освобождение из тюрьмы О.Генри, объявление о ядерной бомбе США

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24 июля. В этот день в разные годы:

1645 год - на престол вступает Алексей Михайлович, прозванный Тишайший.

1901 год - из тюрьмы выходит Уильям Портер, в будущем американский писатель О.Генри.

1945 год - во время Потсдамской конференции президент Труман объявляет о ядерной бомбе США.

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