24 июля. Вступление на престол Алексея Михайловича, досрочное освобождение из тюрьмы О.Генри, объявление о ядерной бомбе США
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 июля. Вступление на престол Алексея Михайловича, досрочное освобождение из тюрьмы О.Генри, объявление о ядерной бомбе США
24 июля. В этот день в разные годы:
1645 год - на престол вступает Алексей Михайлович, прозванный Тишайший.
1901 год - из тюрьмы выходит Уильям Портер, в будущем американский писатель О.Генри.
1945 год - во время Потсдамской конференции президент Труман объявляет о ядерной бомбе США.
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