2020-07-24T19:58:09+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Просто добавь воды! Реклама, проникающая в мозг, и слоганы, которые мы помним наизусть

Режиссер Юрий Грымов обсуждает с руководителем Российского Поведенческого Департамента Арсеном Даллакяном, что такое «дизайн поведения» и можно ли заставить человека купить то, что ему не нужно

Просто добавь воды! Реклама, проникающая в мозг, и слоганы, которые мы помним наизусть

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