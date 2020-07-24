Просто добавь воды! Реклама, проникающая в мозг, и слоганы, которые мы помним наизусть
Режиссер Юрий Грымов обсуждает с руководителем Российского Поведенческого Департамента Арсеном Даллакяном, что такое «дизайн поведения» и можно ли заставить человека купить то, что ему не нужно
Просто добавь воды! Реклама, проникающая в мозг, и слоганы, которые мы помним наизусть
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