27 Июль 2020 2020-07-27T11:10:17+03:00

Запрет на б/у запчасти приведет к росту тарифов ОСАГО 00:00 00:00

Главные темы:

- Новый штраф в 2000 рублей вводится в России с 1 августа

- Запрет на б/у запчасти приведет к росту тарифов ОСАГО

- AcademeG против бобров: в ход пошла тяжелая техника

- Что брать с собой в автопутешествие, чтобы не встать посреди дороги

Гости: Константин AcademeG Заруцкий, видеоблогер

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