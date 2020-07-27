Запрет на б/у запчасти приведет к росту тарифов ОСАГО
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают главные автомобильные новости с видеоблогером Константином AcademeG Заруцким
Запрет на б/у запчасти приведет к росту тарифов ОСАГО
Главные темы:
- Новый штраф в 2000 рублей вводится в России с 1 августа
- Запрет на б/у запчасти приведет к росту тарифов ОСАГО
- AcademeG против бобров: в ход пошла тяжелая техника
- Что брать с собой в автопутешествие, чтобы не встать посреди дороги
Гости: Константин AcademeG Заруцкий, видеоблогер
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