Минфин будет конфисковывать наши накопления
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, переживать ли за свои сбережения, из-за чего возник очередной медиасрач с Навальным и почему знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский вынужден уйти из комиссии по работе с детьми
Минфин будет конфисковывать наши накопления
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.