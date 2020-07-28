2020-07-28T20:37:10+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Минфин будет конфисковывать наши накопления

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, переживать ли за свои сбережения, из-за чего возник очередной медиасрач с Навальным и почему знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский вынужден уйти из комиссии по работе с детьми

Минфин будет конфисковывать наши накопления

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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