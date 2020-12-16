Доктор Мясников: От борьбы с ковидом в мире страдает больше людей, чем от ковида

Главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Выступая в эфире радио «Комсомослькая правда», доктор Александр Мясников заявил, что «сегодня от борьбы с ковидом во всем мире страдает и гибнет куда больше людей, чем от ковида». Среди причин повышенной смертности он назвал «голодные смерти», СПИД, самоубийства и всплеск хронических заболеваний.

Высказываясь об эффективности ограничительных мер, предпринятых в разных странах с момента начала пандемии, доктор Мясников заметил, что «ограничения никогда никого не останавливали», пояснив, что он имеет ввиду распространение болезни:

- Вот посмотрите на страны, где были самые строгие ограничения, где были полные локдауны, комендантские часы, на месяцы все было закрыто. И что, остановили там ковид? Он идет по-своему. Он идет вверх, потом идет вниз. Все ограничения нужны, чтобы люди не заболели разом, чтобы привести в соответствие возможность коечного фонда, возможность емкость медицинской помощи к поступлению больных. Все. Кто готов, тот может не вводить карантины. Чем жестче карантины, тем они показывают, что меньше правительство страны или губернаторы готовы к этому. Вот в Москве, кстати, сделали хорошо. Москва сегодня один из передовых городов мира. Я, как главный врач, могу это сказать абсолютно точно.

Правильность принятых в нашей стране мер подтвердила накануне в эфире радио «Комсомольская правда» и специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По количеству заболевших мы на четвертом месте в мире. При этом показатели летальности у нас довольно низкие.

- Россия - большая страна, ситуация не везде одинаковая, но в большинстве регионов смогли принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации, — объяснила госпожа Вуйнович.

Число умерших от ковида в мире перевалило за 1 млн 600 тыс. А последствия пандемии для благополучия населения планеты пока еще трудно оценить:

- Но проблема в том, что мы имеем дело с одновременным заболеванием огромного количества людей. И это так напрягает систему здравоохранения, что очень тяжело оказывать помощь людям с другими заболеваниями. Врачи заняты коронавирусом, — констатировала представитель ВОЗ.

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