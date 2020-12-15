Почему в России смертность от коронавируса ниже, чем в других странах

У входа в "Красную зону" временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гостью встречали ведущие Сергей Мардан и Мария Баченина. Речь, естественно, пошла о пандемии коронавируса.

МАСШТАБ УЩЕРБА ОТ ПАНДЕМИИ

- Мелита, на ваш взгляд, чем объясняется феномен коронавируса в России, когда по числу заболевших мы четвертые в мире, а уровень летальности при этом остается довольно низким?

- Не только Россия имеет такие показатели. Если посмотреть Германию, еще ряд других стран, мы увидим примерно тоже самое. ВОЗ еще не делала детальный анализ по всем странам. Но мне кажется, одна из причин – способность системы здравоохранения справиться с таким массовым запросом на госпитализацию, профессиональный уход и лечение пациентов. Россия - большая страна, ситуация не везде одинаковая, но в большинстве регионов смогли принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации. Подчеркну, это не все заболевшие, а те, кто нуждались в кислородной терапии, реанимации и искусственной вентиляции легких.

- Пошел уже второй год, как началась эпидемия, как ВОЗ оценивает масштаб ущерба? По количеству погибших, экономическим последствиям - это катастрофа, которую мир не видел?

- В мире за неделю заболело более 4 миллионов человек. Общее число погибших превысило 1,6 миллиона человек. Конечно, если сравнивать с туберкулезом, с неинфекционными заболеваниями за весь период - это еще те масштабы. Но проблема в том, что тут мы имеем дело с одновременным заболеванием огромного количества людей. И это так напрягает систему здравоохранения, что очень тяжело оказывать помощь людям с другими заболеваниями. Врачи заняты коронавирусом. Кроме того, мы еще не можем оценить влияния на психическое здоровье людей. Не понимаем какими будут физические последствия из-за ковида - как это повлияет на сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкологию и т.д. . И мы очень надеемся в следующем году с помощью вакцин хотя бы снизить масштаб пандемии.

Во время вакцинации препаратом "Спутник V" в одной из столичных поликлиник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОПРОС НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

- Когда мир начнет выходить на плато по заболеваемости? Когда можно будет более-менее перевести дух - это будет март, апрель, может быть, лето-2021?

- Это вопрос на миллион долларов или на Нобелевскую премию. К сожалению, таких прогнозов нет. Потому что любое математическое моделирование пандемии зависит от слишком большого числа элементов. Эпидемия сейчас в разгаре в Америке и в Европе. Сегодня 39 % всех случаев заболевания в мире и 30 % всех смертей – в европейском регионе. В других странах мира нет такого размаха. Но что будет дальше мы не знаем.

- В последнее время приходят новости о том, что та или иная страна уже вводит или планирует вводить паспорта вакцинации. В мире появится такой документ? И с чем столкнутся те люди, которые не захотят прививаться?

- Надо напомнить, что сейчас, если вы хотите, например, путешествовать в определенные страны Африки, вы обязаны сделать прививку против желтой лихорадки. И по прибытию в страну подтвердить, что вы вакцинировались. Потому что иначе вы можете сами заболеть и заразить других людей по возвращению домой. Но при введении паспортов вакцинации, с точки зрения ВОЗ, главным является вопрос доступности вакцины. Чтобы люди, которые хотят вакцинироваться, могли это сделать.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ТАК МНОГО ВАКЦИНОСКЕПТИКОВ?

- Статистика опросов не только в России, но и в Европе демонстрирует, что количество людей, которые хотят сделать себе прививку, мягко говоря, не очень велико. Это примерно 30% населения. Почему?

- Лично меня такое поведение людей очень сильно удивляет. Вакцинация – самый эффективный способ бороться против больших эпидемий. Благодаря вакцинации произошло колоссальное снижение смертности младенцев от дифтерии, столбняка, коклюша, кори. Мир избавился от оспы, дети перестали умирать и становиться инвалидами от полиомиелита. И мне совершенно непонятно, почему все эти люди, которые сегодня живы благодаря этим вакцинам, не хотят вакцинировать себя от COVID-19. Мне кажется, надо разбираться, почему возникает такое страшное сопротивление и готовиться к масштабной разъяснительной работе - вакцины лучший инструмент, который появился в распоряжении человечества за последние 100 лет.

- Мелита, тут ходят слухи, что вы планируете сделать себе прививку российской вакциной. Это так?

- Я всегда вакцинируюсь препаратом, который доступен в той стране, где я нахожусь. Я живу на два дома - в России и Сербии. В вашей стране провожу много времени, поэтому очень высока вероятность, что это будет российская вакцина.

- Вы сейчас в России?

- Нет, я в Сербии.

- Если бы вы были в России, вы могли бы обратиться в любую московскую поликлинику и получить вакцину.

- Я очень хотела сделать это до своего отъезда. Но, к сожалению, я еще не попадаю в группу приоритетов. Но надеюсь привиться по возвращению. Потому что в Сербии пока вакцины нет.

КАКАЯ ПРИВИВКА ЛУЧШЕ ВСЕГО?

- По оценкам ВОЗ, какая из существующих сегодня вакцин от коронавируса представляется наиболее удачной с точки зрения доступности, цены, условий хранения, эффективности?

- На этот момент Всемирная организация здравоохранения получила заявление примерно от десяти производителей, что они готовы предоставить данные о своих вакцинах. Эти данные должны соответствовать критериям ВОЗ для использования вакцин в чрезвычайной ситуации, какой является пандемия. На данный момент еще ни одна вакцина не прошла весь процесс проверки. Сейчас рассматривается, насколько я знаю, Pfizer, Moderna, AstraZeneca... Но я знаю, что две российские вакцины тоже сделали заявку во Всемирную организацию здравоохранения и намерены предоставить свои данные. Сравнивать эффективность вакцин для разных групп населения можно будет после специального исследования. Но оно еще не началось. Пока ни одна вакцина не получила сертификат ВОЗ, который необходим, чтобы препарат попал в такое исследование.

- Есть ли прогноз, когда это может случиться? Когда ВОЗ изучит образцы?

- Мы изучаем не образцы, а огромное число данных и документов, которые включают сведения о клинических исследованиях, результатах третьей фазы испытаний. Потом рассматривается производственная практика. Но до тех пор, пока нам не передадут все эти документы, мы не можем ничего сказать. Сколько времени уйдет на изучение? Несколько недель или может быть месяц.

МОРОЗ И МАСКА - ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ!

- Нужно ли носить маски на улицах? У нас зима, вопрос приобрел особое звучание. Многие эксперты говорят, что носить маски на морозе вредно.

- ВОЗ не говорила, что маски обязательно надо носить на улице. Маску надо использовать, когда вы находитесь вместе с другими людьми. Если вы в плотной группе людей на улице - тогда и на улице тоже. Но помните, если в мороз ходить по улице в маске, она быстро намокнет и тогда ее надо менять

На морозе маска может быстро намокнуть и придти в негодность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Допустим, весной было непонятно, как бороться с коронавирусом и системы здравоохранения не были готовы к эпидемии. Прошло 8-9 месяцев. И вот мы сейчас наблюдаем целую волну новых локдаунов по всей Европе. Как это можно объяснить? Правительства этих стран просто не захотели инвестировать в укрепление своих национальных систем здравоохранения?

- Очевидно, что вторая волна гораздо выше, чем первая. И есть один важный момент: можно наращивать материальные ресурсы, закупать оборудование, расширять коечный фонд, но нужны еще и медицинские работники. Их нельзя взять на складе, чтобы получить новых врачей, нужно пять-шесть лет. И, надо признать, эта эпидемия превосходит все, что мы видели до этого.