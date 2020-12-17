Маревен инвестирует 3,5 млн евро в запуск нового высокотехнологичного оборудования

В этом году компания установила 11 инновационных роботизированных паллетоукладчиков, которые выполняют сборку и логистическую упаковку продукции. Скорость процессов заметно увеличена, число ошибок при сборе – равно нулю.

Искусственный интеллект улучшил контроль качества и значительно снизил риски, связанные с человеческим фактором на участке паллетоукладки продукции. Например, раньше переносить коробки и укладывать тележки приходилось 80 рабочим. Теперь за это отвечают машины – каждая из них способна поднять несколько сотен килограммов за раз. Реализация проекта позволила минимизировать тяжёлый ручной труд и создать высокотехнологичные рабочие места. При этом часть освободившихся сотрудников были переквалифицированы за счет компании и переведены на другие позиции.

Размер инвестиций «Маревен» в модернизацию предприятия составил 3,5 млн евро. Роботизированные паллетоукладчики работают круглосуточно и не требуют технического обслуживания в течение 2-х лет эксплуатации. На сегодня 90% изготавливаемой продукции уже поступает в систему автоматического сбора коробок, а в будущем весь производственный процесс будет контролироваться роботизированной системой, управляемой искусственным интеллектом.

«Сегодня одно из важных условий для удержания лидерских позиций компании – это уровень автоматизации рабочих процессов. Поэтому внедрение инновационных, цифровых технологий для нас является одним из ключевых направлений. Проектирование роботизированного участка проведено с использованием высокотехнологичного оборудования ведущих японских, немецких, финских и итальянских производителей, внедрение – с участием крупного российского интегратора. Уникальность проекта также и в том, что пуско-наладочные работы с зарубежными поставщиками в период пандемии проведены в формате онлайн. На сегодняшний день нам удалось успешно завершить тестовый период и выйти на промышленную эксплуатацию», - отметил Алексей Анашко, индустриальный директор компании «Маревен Фуд Сэнтрал».

За сборку и укладку продукции отвечают 11 роботов – антропоморфных манипуляторов. С их помощью мощность данного участка производства удалось увеличить до 120 паллет/час или 200 коробов/мин. Собранную продукцию заворачивают в стрейч-пленку роботы-упаковщики за 20 секунд. Модернизация производства позволила «Маревен» улучшить и экологическую составляющую: использование упаковочной пленки сокращено в 2 раза.

О компании

«Маревен Фуд Сэнтрал» – торгово-производственная FMCG компания со 100% иностранными инвестициями, которая специализируется на разработке, производстве и продвижении широкого ассортимента продуктов питания. Это такие популярные бренды, как «Роллтон», BIGBON, «Петра», а также напитки Actibo и профессиональный кулинарный бренд для индустрии гостеприимства Mareven Professional Food. Вся продукция соответствует высоким стандартам менеджмента качества ISO 9001 и FSSC 22000.

«Маревен Фуд Сэнтрал» – дочернее предприятие международного инвестиционного холдинга «Маревен Фуд Холдингc Лтд.», владеющего также производственными активами в Украине и Казахстане.